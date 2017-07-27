Ольга Алисова, сбившая шестилетнего ребенка в Балашихе, заявила на заседании в Мособлсуде, что СМИ испортили ей жизнь.

«Я против присутствия СМИ на процессе. Они мне в последнее время всю жизнь испортили», — сказала Алисова.

Обвиняемая и ее адвокат попросили суд удалить журналистов с заседания, сославшись на излишнее внимание СМИ к делу. До оглашения постановления все операторы телеканалов были удалены. При этом судья позволил пишущим журналистам остаться на заседании, так как «данное дело открытое и оснований для удаления всех слушателей нет».

На данный момент рассматривается апелляционная жалоба со стороны защиты на арест обвиняемой. Ранее решением Железнодорожного городского суда Ольга Алисовой была арестована до 15 сентября после нарушения подписки о невыезде.