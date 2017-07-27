Галина Бакушева, SЕO-эксперт О том, чем нравится и не нравится выбранная профессия — SEO — пожалуй, единственное ответвление в вебе, сочетающее в себе разработку сайта, аналитику и маркетинг. Работа нравится, поскольку можно практически сразу увидеть результат своих трудов в глобальной сети. Многие часто не понимают суть профессии и недооценивают сеошников, хотя SEO давно переросло в важную отрасль и стало неотъемлемой частью развития диджитал-проектов