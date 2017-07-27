Таганский районный суд Москвы приговорил семерых участников организованной преступной группы к тюремному заключению от 2 до 6 лет за хищение более 98 млн рублей у клиентов московских банков. Об этом сообщается на сайте столичного МВД РФ.

Ранее следователи установили, что преступники подделывали документы с данными клиентов столичных банков и получали доступ к финансовым операциям по открытым счетам. Таким способом обвиняемые похитили более 98 млн рублей у нескольких вкладчиков.

«На основании материалов уголовного дела Таганским районным судом в отношении семи фигурантов по факту мошенничества вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет», –– говорится в сообщении МВД.

Помимо этого, следствие установило, что обвиняемые участники ОПГ причастны еще к четырем преступлениям, связанными с попыткой мошенничества на сумму свыше 200 млн рублей, которые в силу некоторых обстоятельств не были совершены до конца.

В декабре 2015 года членов группы задержали полицейские, затем шестерых из них арестовали, еще один находился под подпиской о невыезде.