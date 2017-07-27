Дорожники досрочно завершили ремонтные работы на 6-м км региональной трассы Р-119 Орел–Ливны–Елец–Липецк–Тамбов, который реконструировался с октября 2016 года. Ремонт осуществлял подведомственный Росавтодору ФКУ УПРДОР Москва–Харьков.

Специалисты провели укрепление обочин трассы, восстановили существующее дорожное покрытие, а также установили металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, пешеходные дорожки и автобусную остановку. Помимо этого, дорожники отремонтировали водопропускные трубы и нанесли горизонтальную разметку.

Как сообщает InfoOrel.ru, до конца 2017 года в Орловской области планируется отремонтировать еще три участка трассы Р-119, общая протяженность которой составляет свыше 45 км. Протяженность отрезка дороги, пролегающего на территории Орловской области, составляет 158 км.