Третьи сутки продолжается поисковая операция в городе Сатка Челябинской области, где пропала 14-летняя Василина Мухаметова. Школьницу ищут несколько сотен человек — волонтеры, полиция и спасатели.

Накануне полиция оцепила территорию одного из гаражных кооперативов. Мимо него могла проходить девочка, возвращаясь домой.

Как сообщает ИА «Ура.Ру», сегодня гаражи начнут вскрывать. В социальных сетях уже появилось обращение к их владельцам с просьбой оставить свои телефоны для связи с правоохранительными органами.

Василина Мухаметова пропала 24 июля. Она возвращалась из поликлиники. По дороге девочка позвонила родителям, но домой так и не пришла.

СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».