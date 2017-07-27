Население могут освободить от поверки счетчиков воды в 2018 году
Росстандарт может освободить в 2018 году население от поверки счетчиков воды, если эксперимент в двух городах пройдет успешно.
Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.
Суть эксперимента в том, что поверку будет проводить не отдельный владелец квартиры, а управляющая компания.
«На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме», – цитирует Абрамова «РИА Новости».
По его мнению, это позволит провести поверку быстрее и избавиться от мошенников, которые навязывают свои услуги.