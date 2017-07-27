Росстандарт может освободить в 2018 году население от поверки счетчиков воды, если эксперимент в двух городах пройдет успешно.

Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

Суть эксперимента в том, что поверку будет проводить не отдельный владелец квартиры, а управляющая компания.

«На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме», – цитирует Абрамова «РИА Новости».

По его мнению, это позволит провести поверку быстрее и избавиться от мошенников, которые навязывают свои услуги.