В концерне «Радиоэлектронные технологии» заявили, что планируют оснастить истребитель шестого поколения управляемыми электронными боеприпасами. Об этом агентству ТАСС рассказал советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

Уточняется, что новейший истребитель придет на смену Т-50. Помимо электронных боеприпасов он получит также электромагнитные пушки. Предполагается, что истребители будут работать «в стае». Беспилотники смогут нести любое оружие и получат маневренность, недоступную для пилотируемых самолетов.

«Один беспилотник в стае будет нести СВЧ-оружие [сверхвысокочастотное], включая управляемые электронные боеприпасы, другой — средства радиоэлектронного подавления и поражения, третий — набор обычных средств поражения. Каждая конкретная задача решается разным вооружением», — цитирует агентство Михеева.

При этом советник не уточнил принцип действия управляемых электронных боеприпасов. Планируется, что опытный образец новейшего истребителя совершит первый полет до 2025 года.