Более 1,5 тыс. пар поженятся в день празднования 870-летия Москвы. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что в московских загсах будет звучать гимн города.

«В этом году торжественные церемонии бракосочетания проведут 8 и 9 сентября. В эти дни в столичных загсах будет звучать гимн. Акция «Гимн Москвы –– ко дню рождения семьи» в День города состоится уже в четвертый раз», –– говорится в сообщении правительства Москвы.

Само 870-летие Москва будет отмечать два дня — 9 и 10 сентября. Празднование пройдет под лозунгом «Москва — город, где создается история». В честь события город будет украшен в стиле русского авангарда. Во всех парках столицы пройдут торжества по случаю дня рождения.

Праздничный салют состоится 9 сентября. Более 13 тыс. залпов прогремят с 13 площадок.