Утверждено обвинительное заключение в отношении трех жителей Омска, которые на протяжении нескольких дней издевались над инвалидом. Статья «Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии, с применением пытки». Одному из подростков также вменяется статья «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

Среди фигурантов дела — 17-летняя школьница. Как установило следствие, группа подростков выпивала в квартире одного из них. Затем они начали истязать 19-летнего соседа, который не мог адекватно реагировать на происходящее в силу особенностей психики. Это продолжалось несколько дней.

Подростки применяли пытки и другие насильственные действия, при этом фиксируя происходящее на телефон, а потом выкладывали в социальной сети. В полицию обратились родственники пострадавшего, после того как увидели ролики в интернете.

Девушка признала вину частично, а ее 18-летний и 22-летний приятели — полностью.

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы, передает РИА «Омск-информ».