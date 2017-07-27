В России пресечена деятельность преступной группы неонацистского толка, причастная к незаконному обороту оружия в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе (ЦФО), а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия», - сказано в сообщении.

Также были задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники. В ходе задержания были изъяты: пулемет «Дегтярева», семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата «Калашникова», 37 пистолетов и револьверов, а также ручные осколочные гранаты, 3 кг взрывчатых веществ, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и более 1500 патронов разного калибра.

Деятельность «подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия» прекращена. На данный момент СУ ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по двум статьям - за незаконное изготовление оружие (ч.3 ст.223) и за незаконный оборот оружия, его частей и боеприпасов (ч.3 ст.222). Также выясняется возможная причастность задержанных к совершению преступлений на территории РФ.