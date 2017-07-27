Объединенная компания, созданная на базе «Яндекс.Такси» и Uber, может занять 9% российского рынка такси и 69% его онлайн-перевозок.

Таков прогноз Credit Suisse.

При этом Uber должен инвестировать в новую структуру $225 млн, «Яндекс.Такси» — $100 млн, а рыночная стоимость новой компании составит $3,725 млрд, сообщает «Ведомости».

Отмечается, что доля «Яндекса» в объединенной структуре составит 59,3%.

Сделка состоится после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой.