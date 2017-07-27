Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование по делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следствие установило, что в 2011 году Белых получил взятку в размере €200 тыс. от предпринимателя Альберта Ларицкого, который являлся владельцем «Нововятского лыжного комбината» и «Лесохозяйственной управляющей компании», за помощь во внесении компаний в перечень приоритетных инвестиционных проектов области и предоставлении в аренду лесных участков на льготных условиях», — сообщила Петренко.

Также Белых гарантировал Ларицкому общее покровительство.

В 2013 году собственником данных компаний стал Юрий Судгаймер, который выяснил, что фирмы не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестиционных проектов, что грозило расторжением договоров аренды лесных участков.

Белых пообещал Судгаймеру, что за вознаграждение он сможет сделать так, что правительство региона закроет глаза на эти факты и фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность. После этого в 2014–2016 годах он получил частями взятку от предпринимателя в размере €400 тыс. И был задержан правоохранительными органами с поличным.

В настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.