В прокуратуре Московской области заявили, что обвиняемая по делу о ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок, препятствовала расследованию. Об этом сказано в сообщении прокуратуры.

«С учетом воспрепятствования Алисовой проведению расследования по делу она была заключена под стражу Железнодорожным городским судом, а после ограничена во времени ознакомления с материалами уголовного дела», - говорится в тексте.

На данный момент дело передано в Железнодорожный городской суд. Обвиняемая своей вины не признает. Ранее сообщалось, что Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты на арест обвиняемой. Алисова была арестована после нарушения подписки о невыезде.

В апреле 31-летняя Ольга Алисова сбила 6-летнего мальчика во дворе жилого дома в Балашихе. Согласно данным первичной экспертизы, в крови ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что является «сильной степенью опьянения». На данный момент ведется два расследования – о ДТП и о халатности при проведении экспертизы.