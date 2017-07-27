Художник Сергей Дождь преподнесет в дар санкт-петербургскому Русскому музею свою картину «Надкушенный черный квадрат».

Акция пройдет в рамках выставки работ Дождя в Мраморном дворце Русского музея.

«В своих произведениях Дождь создает и использует собственный изобразительный язык, ориентированный на преодоление сложившихся канонов и стереотипов зрительского восприятия», — рассказывает «Интерфакс» о творчестве художника.

Экспозиция откроется в четверг, 26 июля.