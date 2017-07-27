Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Цель конвенции — обеспечить эффективное взаимодействие между членами Совета Европы в области проведения общей уголовной политики, в том числе речь идет о лишении преступников доходов от незаконной деятельности. Документ определяет порядок и принципы сотрудничества в области применения конвенции в соответствии с требованиями российского законодательства.

Для ратификации документа необходимо внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части, касающейся установления административной ответственности в отношении юридических лиц за отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщает агентство ТАСС, ответственными за реализацию конвенции в РФ станут Министерство юстиции, Генпрокуратура и Федеральная служба по финансовому мониторингу.