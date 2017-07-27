Польша снова вызвала на допрос главу Евросовета Дональда Туска
Прокуратура Польши повторно вызвала на допрос главу Евросовета Дональда Туска. Об этом сообщил телеканал TVN24.
Позже информацию подтвердил адвокат Туска по делу о расследовании связей спецслужб Польши и российской ФСБ Роман Гертых. Однако отмечается, что новый допрос не имеет отношения к делу, по которому глава Евросовета ранее уже давал показания в качестве свидетеля.
Телеканал сообщил, что Туска обязали явиться в прокуратуру 3 августа, при этом в каком статусе на данном этапе расследования находится глава Евросовета, не уточняется.
Ранее, 19 апреля, Дональд Туск уже вызывался в прокуратуру Польши и давал показания по делу о сотрудничестве польской военной контрразведки с ФСБ. Допрос длился почти восемь часов.
После этого Туска вновь вызывали на допрос. 5 июля он давал показания в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о результатах расследования катастрофы. Согласно выводам экспертов, причиной крушения самолета стала ошибка экипажа.