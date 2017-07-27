Прокуратура Польши повторно вызвала на допрос главу Евросовета Дональда Туска. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Позже информацию подтвердил адвокат Туска по делу о расследовании связей спецслужб Польши и российской ФСБ Роман Гертых. Однако отмечается, что новый допрос не имеет отношения к делу, по которому глава Евросовета ранее уже давал показания в качестве свидетеля.

Телеканал сообщил, что Туска обязали явиться в прокуратуру 3 августа, при этом в каком статусе на данном этапе расследования находится глава Евросовета, не уточняется.

Ранее, 19 апреля, Дональд Туск уже вызывался в прокуратуру Польши и давал показания по делу о сотрудничестве польской военной контрразведки с ФСБ. Допрос длился почти восемь часов.

После этого Туска вновь вызывали на допрос. 5 июля он давал показания в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о результатах расследования катастрофы. Согласно выводам экспертов, причиной крушения самолета стала ошибка экипажа.