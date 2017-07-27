Приморский краевой суд объявил перерыв до сентября в пересмотре дела так называемых приморских партизан, ранее признанных невиновными коллегией присяжных.

Об этом заявил официальный представитель суда.

«Объявлен перерыв до 11 сентября», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Это уже третье рассмотрение дела так называемых партизан, которые стали известны после серии налетов на отделения милиции, убийств и грабежей милиционеров и гражданских лиц на Дальнем Востоке.

В июле 2016 года присяжные признали невиновными всех пятерых участников банды, но в декабре Верховный суд отменил это решение.