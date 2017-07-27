Член палаты представителей США Джон Дункан рассказал, почему проголосовал против законопроекта о санкциях в отношении России.

«Ужесточение санкций против России основывалось на предполагаемом вмешательстве России в наши президентские выборы. Однако, если они это сделали, это было абсолютно неэффективно, и Россия недавно поддержала нас в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и установлении перемирия в Сирии», — цитирует «РИА Новости» конгрессмена.

Дункан стал одним из трех политиков, не поддержавших проект санкций. За принятие закона высказались 419 конгрессменов.

Палата представителей Конгресса США 25 июля приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер об отношении России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ будет представлен на рассмотрение сената, после чего его должен будет подписать президент Дональд Трамп. В случае окончательного утверждения закона новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что негативно оценивают законопроект, который приведет к ухудшению и без того напряженных отношений между РФ и США и пообещали принять ответные меры.