Администрация Приморского края официально подтвердила начавшееся расследование в отношении вице-губернатора региона Евгения Вишнякова.

Об этом заявил представитель краевого правительства.

«По имеющейся у нас информации, Евгений Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне. Нам также известно, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению этого вопроса», — цитирует его ТАСС.

При этом он сообщил, что о причинах и результатах следственных действий в отношении Вишнякова администрации ничего неизвестно и до решения суда о каких-либо выводах говорить рано.