Президент России Владимир Путин в рамках встречи с врио главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым попросил обратить особое внимание на необходимость решения ряда вопросов в республике. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Глава РФ отметил, что анализ обращений от жителей Карелии во время «прямой линии» «показывает, что один из самых болезненных вопросов — это жилье».

Также речь шла о проблемах субсидий для молодых семей и доступности медицинской помощи. Многие граждане жаловались, что выплаты производятся только до 35 лет, при этом чиновники намеренно, по словам обратившихся, затягивают с решением о выплате. Путин попросил разобраться с проблемой нехватки специалистов в небольших населенных пунктах, а также с задержками заработной платы в малых и моногородах.

Кроме того, во время «прямой линии» с президентом многие жители отметили хищническое отношение к лесопользованию на территории республики. По словам президента, количество обращений указывает на то, «что работа в этом направлении не организована должным образом».