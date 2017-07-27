Компания Ford Sollers предоставит партнеру Uber в России 1,5 автомобилей Ford Focus, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что машины поставят сервису BERITAXI, которому ранее компания уже предоставила 700 автомобилей.

Теперь сервис получит Ford Focus с кузовом универсал в специальной комплектации. Все автомобили оборудованы 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 105 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач, что обеспечит низкий расход топлива.

В комплектацию также войдут ABS, система курсовой устойчивости, кондиционер, аудиосистема и технология Ford MyKey, позволяющая водителю настроить параметры безопасного вождения.

Также при вызове такси клиент сможет выбрать дополнительные опции, например, детское кресло, бесплатный Wi-Fi или универсальное зарядное устройство.