С российского космодрома «Восточный» произведут второй и третий запуски с разницей в месяц, сообщил «Интерфакс» со ссылкой сотрудников космодрома.

Второй запуск запланирован на 28 ноября 2017 года. Третий должен быть произведен в декабре.

«В ноябре планируется вывести на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз 2.1б» спутник «Метеор-М 2-1. После этого, 22 декабря ракете-носителю «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» предстоит вывести на орбиту спутники «Канопус В 3» и «Канопус В 4», – рассказал источник агентства.

Космодром «Восточный» –российский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от города Циолковский. Первый пуск ракето-носителя состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда на орбиту были выведены три спутника. К 2021 году планируется запуск пилотируемого корабля «Федерация».