Тихоокеанский флот США готов к нанесению ядерного удара по Китаю по приказу президента «хоть на следующей неделе».

Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом США Скот Свифт на конференции по вопросам безопасности Австралийского национального университета, где ему был задан вопрос о готовности выполнить этот приказ.

«Ответ – да», – цитирует его слова «Интерфакс».

При этом он добавил, что действия военных не должны выходить из-под контроля гражданских властей, иначе это может привести к серьезным проблемам.