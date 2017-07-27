Ко Дню города в Москве установят памятник датскому писателю Гансу Христиану Андерсену. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Памятник из бронзы планируется установить в парке 850-летия Москвы. Монумент будет представлять собой композицию из героев сказок писателя.

«На территории парка установят бронзовую сказочную композицию в честь датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. На цилиндре известного автора усядется Дюймовочка, рядом будет шагать Гадкий утенок. В руке Андерсен будет держать мистический зонтик из сказки «Оле Лукойе», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в парке планируется благоустроить прогулочную зону вдоль береговой линии Москвы-реки и высадить более семи тыс. деревьев и кустарников. Также будут оборудованы развлекательные зоны.

«В зеленой зоне обустроят скейтпарк, центр гребного спорта, а также станцию со скалодромом и батутным залом», – отмечается в сообщении правительства столицы.

Завершить работы по благоустройству планируется к Дню города.