Федеральный закон, разрешающий заключенным длительные свидания с детьми вне места лишения свободы, подписан президентом России Владимиром Путиным.

Опубликованный закон касается осужденных, являющимися единственными родителями ребенка до 14 лет.

Заключенным могут быть предоставлены дополнительные свидания в выходные и праздничные дни, а «осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток», сообщает «Коммерсант».

Помимо этого, длительные свидания разрешат и для родителей детей-инвалидов.

Эти меры не распространяются на особо опасных преступников, приговоренных к высшей мере наказания и больных тяжелыми заболеваниями.