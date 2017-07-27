Министерство иностранных дел России собирается симметрично ответить на введение новых антироссийских санкций в США, в том числе, выслать американских дипломатов из Москвы и наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, Москва также может ограничить количество сотрудников дипмиссии США в РФ.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили о возможной высылке американских дипломатов из России в ответ на решение Вашингтона выслать российских работников посольства и арестовать дипсобственность РФ в США.