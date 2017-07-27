В Японском море ведутся поиски пропавшего российского моряка
Сотрудники береговой охраны Японии ведут поиски пропавшего российского моряка с рефрижераторного судна «Николай Касаткин», сообщает агентство Киодо.
По предварительной версии моря мог упасть за борт. Других подробностей в береговой охране Японии не привели.
Как стало известно, о пропаже 32-летнего россиянина стало известно поздно вечером в среду, после того как он не вышел на вечернюю вахту.
В поисково-спасательной операции в Японском море задействован самолет и несколько катеров.
Российское судно «Николай Касаткин» возвращалось из южно-корейского порта Пусан в Россиию.