На химпредприятии в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Китая произошла утечка газа, в результате чего погиб один человек, еще 31 пострадал. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Уточняется, что ЧП произошло в компании «Синьцзян-Ихуа» около 19:00 по местному времени. Во время ремонта заводского газопровода из трубы вырвался газ высокой температуры.

По сообщению местных властей, 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент ведется расследование инцидента, точная причина выясняется.