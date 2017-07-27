Заседание суда по делу бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина перенесено на 31 июля из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемого. Как сообщил адвокат Игорь Янчук, у него поднялось давления и ему вызвали «скорую».

«Хорошавин уже давно чувствует себя плохо, сегодня повысилось давление, пришлось вызвать «скорую». Дальше его будут осматривать в СИЗО», — приводит «РИА Новости» слова представителя защиты.

Александра Хорошавина подозревают в получении взяток на общую сумму 522 млн рублей. В деле чиновника также фигурируют его советник Андрей Икрамов, бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов.