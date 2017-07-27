Президент Финляндии Саули Ниинистё завил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным существует открытый и понятный диалог, и они могут обсуждать любые темы. Об этом глава Финляндии рассказал в интервью агентству ТАСС.

«Мы встречались много раз, благодаря этому наше общение стало весьма понятным и прямым. Мы можем говорить о чем угодно», – сказал Ниинистё.

Он отметил, что во время визита Владимира Путина в Финляндию 27 июля, главы государств планируют обсудить преимущественно двусторонние отношения.

«На первом плане будут двусторонние отношения – мы увидели небольшие изменения в лучшую сторону в экономике как в России, так и в Финляндии. Это означает больше действий в экономическом секторе. Также мне будет любопытно услышать от президента Путина его взгляд на происходящее в мире», – сообщил финский президент.

По словам Ниинисте, очень важным фактором сотрудничества между РФ и Финляндией является «взаимодействие между обычными людьми».

«В Финляндию вновь приезжает много российских туристов, их число увеличивается. И я знаю, что многие финны очень любят приезжать в Россию. По моему мнению, такое взаимодействие важнее всего», – пояснил президент.

Также он добавил, что Россия и Финляндия тесно сотрудничают и в экономической сфере.

«Но, конечно, у нас активные отношения в экономической области, налажена взаимная торговля, также у нас есть политические контакты. Все это важно», – добавил он.