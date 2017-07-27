Медведев распорядился выделить два млрд рублей для помощи ипотечникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал распоряжение выделить из резервного фонда два млрд рублей министерству строительства для помощи заемщикам по ипотечным кредитам.
Информацию об этом распространил сайт кабмина РФ.
«Направить в 2017 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере двух млрд рублей… в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации», – цитирует документ ТАСС.
Отмечается, что это позволит реструктуризировать как минимум 1,3 тыс. ипотечных кредитов.
Всего по программе помощи заемщикам, успешно работающей с 2015 года, выделено 4,5 млрд. рублей.