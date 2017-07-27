В Тайланде перевернулась лодка с туристами, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает газета The Nation.

Инцидент произошел в Сиамском заливе, у побережья провинции Чумпхон. Спасатели получили сигнал бедствия вечером 26 июля. Лодка, на борту которой находились 16 человек, перевернуло волной, после чего судно затонуло.

Спасателям удалось спасти 8 туристов и 3 членов экипажа, еще 5 человек – 4 женщины и один мужчина – оказались заблокированными в лодке.

Уточняется, что все пассажиры являются подданными Тайланда. Судно направлялось в открытое море, где люди собирались заняться плаванием с масками.