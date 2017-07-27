Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеобращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявил, что откажется получать статус беженца, а также рассказал о том, зачем украинский лидер ездил в Грузию.

«Сейчас меня пытаются заставить получить статус беженца. Этого не случится! Я не собираюсь нигде оставаться или менять статус! Я буду бороться за мое законное право вернуться на Украину», — говорится в сообщении, размещенном на странице бывшего главы Одесской области в социальной сети Facebook.

Саакашвили также напомнил, что он живет на Украине более 13 лет, а также заявил, что у него есть лишь одно гражданство— украинское.

«Порошенко ездил в Грузию не для того, чтобы налаживать связи между двумя странами, он отправился туда для того, чтобы заключить еще одно соглашение, между двух олигархических режимов, на этот раз», — добавил экс-губернатор Одесской области.

В настоящий момент Саакашвили находится в США, отмечает «Газета.ру».

Вчера Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В 2015 году президент Грузии лишил его грузинского гражданства в связи с получением паспорта гражданина Украины.