Администрация президента США Дональда Трампа уже высказывалась в поддержку ужесточения антироссийских санкций и намерена продолжать взаимодействие с конгрессом по поводу этого законопроекта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«Эта администрация уже поддерживала продление санкций в отношении России из-за ее агрессии на Украине, и мы продолжим работать с конгрессом по поводу дополнительных санкций», — подчеркнул вице-президент.

Вместе с тем Майкл Пенс не стал сообщать, собирается ли Дональд Трамп подписать законопроект, чтобы законодатели могли продолжить работу над документом. При этом он напомнил о позиции Вашингтона, который рассматривает налаживание диалога с другими странами, в том числе и с потенциальными противниками, как позитивный шаг.

Напомним, законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР, был одобрен палатой представителей конгресса США во вторник. Теперь инициативу рассмотрит сенат.