Пятнадцатилетняя девочка с ножом смертельно ранила сотрудницу торгового центра в норвежском городе Кристиансанн. От действий подростка также пострадала посетительница ТЦ, информирует издание Verdens Gang.

По данным правоохранительных органов, нападавшая сбежала из специализированного учреждения для несовершеннолетних, находящихся под защитой органов опеки. По словам свидетелей, в момент инцидента девушка была не в себе.

Полиции удалось задержать нападавшую, ей были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Стражи правопорядка устанавливают, была ли девушка знакома с жертвами.