Осужденные женщины, а также мужчины, являющиеся единственными опекунами, смогут видеться со своими детьми за пределами тюрьмы. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Как следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, осужденные смогут воспользоваться этим правом, в случае если возраст их детей не превышает 14 лет или же они имеют инвалидность. Заключенным также предоставляются дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения.

Родители детей-инвалидов получат право на четыре выезда в год сроком на 15 дней для свидания с ребенком. В отношении родителей детей до 14 лет срок длительного свидания будет составлять 10 дней. Некоторым осужденным также разрешается за полгода до окончания срока наказания жить и работать за пределами исправительной колонии под надзором ее администрации.