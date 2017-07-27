Суд в американском городе Сан-Франциско предъявил обвинения гражданину РФ Александру Виннику в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры Северного округа штата Калифорния.

По данным прокуратуры, Винник отмывал деньги, поступившие в результате незаконного осуществления обменных операций, с помощью криптовалюты. Его задержали 25 июля в Греции.

Винника также подозревают в отмывании доходов криминальных организаций. Согласно выдвинутым против него обвинениям, суд может приговорить россиянина к 20 годам лишения свободы.