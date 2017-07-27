Авиакомпания Delta Air Lines извинилась перед гражданином РФ Андреем Ереминым, которого ранее высадили из самолета в Сиэтле, и пообещала расследовать произошедшее. Об этом россиянин сообщил агентству «РИА Новости».

Андрей Еремин рассказал, что накануне он подал жалобу по телефону в связи с инцидентом и через некоторое время получил по электронной почте ответ от помощника главы перевозчика Сьюзан Кертис с извинениями.

«Мы очень серьезно принимаем ваши озабоченности, о которых вы сказали, и сейчас расследуем это», — говорится в сообщении. Представитель авиакомпании также пообещала, что обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены, но предупредила, что расследование займет время.

Ранее гражданин РФ сообщил, что его высадили из самолета после жалобы пассажира, сидевшего рядом с ним. Россиянина обвинили в том, что он участвовал в «оккупации Крыма». При этом в Delta Air Lines заявили, что причиной снятия пассажира с рейса стало нарушение правил безопасности, поскольку он пытался прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку.