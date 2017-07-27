США хочет ввести новые санкции против России для того, чтобы получить доступ на рынок энергетики ЕС. Об этом заявил основатель Trends Research Institute и аналитик WallStreet Джеральд Селенте, пишут РИА Новости.

«Мы (США) собираемся превзойти Россию и Саудовскую Аравию по совокупному объему производства нефти и природного газа», — сказал он.

Ранее верхняя палата Конгресса США согласовала законопроект о новых санкциях против России, Северной Кореи и Ирана. Он может быть одобрен Сенатом уже на этой неделе. После этого закон будет передан на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.