СМИ: Антироссийские санкции США нужны для доступа на энергорынок ЕС
США хочет ввести новые санкции против России для того, чтобы получить доступ на рынок энергетики ЕС. Об этом заявил основатель Trends Research Institute и аналитик WallStreet Джеральд Селенте, пишут РИА Новости.
«Мы (США) собираемся превзойти Россию и Саудовскую Аравию по совокупному объему производства нефти и природного газа», — сказал он.
Ранее верхняя палата Конгресса США согласовала законопроект о новых санкциях против России, Северной Кореи и Ирана. Он может быть одобрен Сенатом уже на этой неделе. После этого закон будет передан на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.