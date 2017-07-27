Протестующие в Венесуэле подожгли бронетранспортер национальной гвардии и один из ее участков. В интернете были опубликованы видео с места событий.

Инциденты произошли в районе Петаре столицы Боливарианской Республики Каракас после стычек гвардейцев и участников массовых протестов. Как отмечает портал Nacional, в районе были также слышны выстрелы. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

Ранее оппозиция объявила о забастовке в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое будет работать над подготовкой реформы конституции. По мнению протестующих, эти действия противоречат основному закону страны.