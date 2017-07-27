США не намерены выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между Россией и Америкой. Об этом заявил начальник Стратегического командования Вооруженных сил США, генерал Джон Хайтен.

«Наше желание заключается в том, чтобы оставаться в ДРСМД вместе с россиянами и чтобы обе наши страны выполняли его», — цитирует его ТАСС.

Также Хайтен обвинил в нарушении этого договора Россию.

ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и вступил в силу в 1988 году. Впервые США заявили, что Россия нарушила ДРСМД, в июле 2014 года. В Москве с данным заявлением не согласны.