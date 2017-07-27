Власти США будут проявлять максимальную жесткость в применении ограничительных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. С таким заявлением в комитете сената конгресса США по ассигнованиям выступил министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Повторюсь, мы будем применять санкции в максимально возможной степени… Мы полностью поддерживаем санкции против КНДР, России и Ирана», — заявил глава американского финансового ведомства.

Он отметил, что у министерства есть некоторые опасения в связи с тем, что законопроект посягает на полномочия исполнительной власти и вводит некоторые ограничения, но в ведомстве поддерживают эти меры. «Мы будем их применять суперагрессивно», — предупредил Стивен Мнучин.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о расширении ограничительных мер в отношении РФ, Ирана и КНДР. Теперь эта инициатива будет рассмотрена сенатом.