Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер планирует работать на телевидении. Он уже ведет переговоры с основными американскими телеканалами, пишет Page Six.

По данным издания, Спайсера видели выходящим с совещаний на телеканалах ABC, NBC, CBS, Fox News в Нью-Йорке.

Также появились сообщения о том, что 45-летний Шон Спайсер примет участие в шоу ABC под названием Dancing with the stars («Танцы со звездами». — Ред.).

В пятницу пресс-секретарь Белого дома объявил о своем уходе в отставку.