Сенаторы США в среду достигли соглашения по законопроекту о санкциях против России. Голосование пройдет уже на этой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на председателя Комиссии Сената по международным отношениям Боба Коркера.

По его словам, сенат собирается одобрить новые ограничительные меры против России, Ирана и Северной Кореи.

Голосование состоится несмотря на возражение со стороны администрации президента США Дональда Трампа.