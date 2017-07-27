Москва настаивает, что установление обстоятельств массированной газовой атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 июля невозможно без посещения города экспертами ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Петра Ильичёва генсеку международной организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.

Российская сторона выразила неудовлетворенность заявлением совместной с ООН комиссии о том, что посещать Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат «при нынешнем развитии науки и технологий, оказывается, вовсе не обязательно». Кроме того, по мнению Петра Ильичёва, доклад миссии ОЗХО по установлению фактов носит тенденциозный характер, и в нем виновником произошедшего выставлен Дамаск.

«Без посещения Хан-Шейхуна экспертами миссии ОЗХО по установлению фактов и Совместного механизма по расследованию даже после того, как исполнители и организаторы этой ужасающей провокации многое там уже «зачистили» и «подтасовали», истину установить будет невозможно», — заключил постпред.

Вместе с тем дипломат выразил уверенность, что истинная картина произошедшего раскроется через определенное время, однако за этот период в регионе «могут произойти тяжелейшие события».