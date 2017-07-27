Компания McDonald's опровергла заявления о том, что сеть ресторанов быстрого питания нарушает санитарные нормы в России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости».

В компании отметили, что оборудование и инвентарь на предприятиях каждый день дезинфицируются.

В McDonald's также добавили, что в настоящий момент руководство компании в Америке проводит проверку сообщений сотрудника сети в Луизиане, в которых были показаны грязные детали машины по приготовлению мороженого.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против McDonald's. Данную идею поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.