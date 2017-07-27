Два мотоциклиста погибли при столкновении на подъезде к городу Артему в Приморье, сообщили в краевом управлении МВД РФ.

«Установлено, что на подъезде к городу Артему водитель мотоцикла «Хонда» при движении из Владивостока в сторону Находки совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом «Кавасаки». В результате ДТП оба 25-летних мотоциклиста погибли на месте», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

В ходе проверки полиция выявила, что водители мотоциклов не имели водительских прав.