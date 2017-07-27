Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому чиновники будут привлекаться к административной ответственности за невнесение или внесение ложной информации о проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в единый реестр проверок.

Действие документа распространяется на должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней. Им также будет грозить административное наказание, если будут нарушены сроки внесения информации о проверке в реестр.

За указанные правонарушения предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от одной до трех тыс. рублей или санкция в виде предупреждения.