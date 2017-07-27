Пересмотр ядерной и противоракетной доктрин будет завершен вооруженными силами США в конце 2017 года. Об этом заявил начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен, пишет ТАСС.

«Мы ожидаем, что оба этих обзора будут завершены к концу года», — сказал он.

Как сообщили в Пентагоне, при пересмотре данных документов будут учитываться все соответствующие факторы, в том числе, ситуация в Северной Корее.

Окончательные доклады по данному вопросу будут переданы президенту США Дональду Трампу.