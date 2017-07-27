Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что готовы обеспечить безопасность делегации из США, чтобы представители Соединенных Штатов смогли ознакомиться с обстановкой в Донбассе. Об этом «Известиям» рассказали представители властей в Донецке и Луганске.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил подконтрольные Киеву территории Донбасса, чтобы оценить обстановку в регионе, однако не побывал в ДНР и ЛНР. Как правило, у представителей западный стран посещение этих территорий вызывает опасения по поводу безопасности.

«К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет. Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность», — поделился заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин.

При этом заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего отметил, что власти республики готовы принять любые иностранные делегации, чтобы те могли сами получить объективную информацию о происходящем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В Донецке и Луганске готовы принять американскую делегацию